Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Немец Велльброк выиграл нокаут-спринт на 3 км, это его третье золото на турнире
Утробин и Лузин не попали в финал нокаут-спринта на 3 км.
Заплыв на 3 км состоялся 19 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Плавание в открытой воде
Мужчины, 3 км, нокаут-спринт
1. Флориан Велльброк (Германия) – 5.46,0
2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1,70
3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 5,10
Российские участники Владислав Утробин и Савелий Лузин на попали в финальный заплыв.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
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