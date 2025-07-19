Плавание в открытой воде. Чемпионат мира-2025. Немец Велльброк выиграл нокаут-спринт на 3 км, это его третье золото на турнире

Утробин и Лузин не попали в финал нокаут-спринта на 3 км.

Заплыв на 3 км состоялся 19 июля. Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 Сингапур Плавание в открытой воде Мужчины, 3 км, нокаут-спринт 1. Флориан Велльброк (Германия) – 5.46,0 2. Давид Бетлехем (Венгрия) – 1,70 3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 5,10 Российские участники Владислав Утробин и Савелий Лузин на попали в финальный заплыв. Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре