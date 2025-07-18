Юлия Тимошинина о ЧМ-2025: «Радостно, что нам наконец-то разрешили выступать, мы все очень рвемся. Но особенного волнения нет»

Прыгунья в воду Юлия Тимошинина не волнуется перед ЧМ-2025 в Сингапуре.

«Радостно, что нам наконец-то разрешили выступать, мы все очень рвемся, готовимся вернуться на международную арену. Но особенного волнения в этой связи нет, просто есть ощущение, что скоро выступать на чемпионате мира, если бы даже не было этих трех лет перерыва, то сильно бы ничего не изменилось.

У молодых спортсменов, которые еще не были на чемпионате мира, возможно, присутствует особенное волнение, но поскольку я уже выступала на этом турнире и знаю, что это такое, то сейчас просто испытываю радость от того, что нам предоставили такую возможность», – сказала трехкратная чемпионка Европы.