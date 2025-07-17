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Ильиных о ЧМ в Сингапуре: «Все соскучились по таким турнирам. Для меня чемпионат мира будет первым крупным стартом за последние шесть лет»

Прыгунья в воду Кристина Ильиных поделилась ожиданиями от ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира стартовал 11 июля. Российские и белорусские спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Если честно, я даже во время тренировок больше сосредоточена на себе. Так будет и в Сингапуре. Даже если что-то будет происходить, то меня это касаться не будет – я буду делать то, что мне нужно, а происходящее вокруг будет не моим делом.

Все соскучились по таким турнирам. У ребят была возможность съездить на Кубок мира, но я его пропустила, поэтому для меня чемпионат мира будет первым крупным стартом за последние шесть лет. Пока о волнении не думаю, я просто делаю необходимую тренировочную работу. Думаю, волноваться будем по приезде. Хотелось бы этого, конечно, избежать, но вряд ли это возможно.

У меня самая что ни на есть обычная программа, как у всех. Главное в нашем виде – наскок с трамплина. Надо отработать с доской, все правильно сделать в воздухе и войти в воду. Вот и все», – сказала Ильиных

Что можно, а что нельзя нашим на водном ЧМ? Без флага в соцсетях, но с интервью (есть стоп-темы)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
прыжки в воду
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoсборная России жен
logoКристина Ильиных
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