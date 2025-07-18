Сорокина о 14-м месте на ЧМ: «После первого круга у меня зацепился чип за карабин. Я подождала, пока все проплывут, иначе бы меня утопили»

Екатерина Сорокина рассказала, как зацепилась чипом в заплыве на чемпионате мира.

Россиянка заняла 14-е место в плавании на открытой воде на 5 км в Сингапуре. Победила австралийка Мойша Джонсон.

«После первого круга, на первом буе у меня зацепился чип за карабин. Прямо закрылся карабин. Я подождала, пока все проплывут, иначе бы меня утопили. И я начала доставать чип из карабина. Пока доставала, все проплыли, так что пришлось догонять», – сказала Сорокина .

Ранее Сорокина стала 11-й на дистанции 10 км.