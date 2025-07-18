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Адеев о 5-м месте на ЧМ: «Я из последних сил держал скорость лидеров. Настраивался на медаль, отработал как мог»

Российский пловец Денис Адеев заявил, что настраивался на медаль чемпионата мира.

Адеев занял пятое место в плавании на открытой воде на 5 км. Победил немец Флориан Велльброк.

«Это было очень жестко. Лидеры сразу взвинтили скорость. Я думал, это будет до первого буя, но они так целый круг проплыли. Со стартовым номером мне немного не повезло. Пришлось проплыть по дуге, из‑за чего я откатился где‑то в конец первой десятки.

На третьем круге ребята опять уходили вперед. Я из последних сил держал скорость лидеров. Понимаю, что многие ждали сегодня медаль. Я и сам настраивался на медаль, но… Я отработал как мог. Было сложно», – сказал 27-летний Адеев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Ранее Адеев стал шестым в заплыве на 10 км, а золото также завоевал Велльброк.

«После «десятки» почувствовал дистанцию, скорость, мог взять медаль. Но будем реалистами: у нас был большой перерыв в четыре года, мы не выступали, и это сильно сказывается.

Сейчас можно сказать, что это очень хороший результат, учитывая все обстоятельства, но все-таки я спортсмен уже возрастной, ребята моего возраста, тот же Велльброк, уже давно на международной арене в топе, а я только подбираюсь к ним.

Для меня условия отличные, нам еще полгода назад было сказано, что вода будет горячая. Я участвовал в первых Всемирных пляжных играх в Дохе, там вода была даже похуже. Для меня она комфортная, я, наоборот, не люблю холодную воду.

Здесь я себя чувствую отлично, это является некоторым преимуществом перед другими спортсменами. Даже могу сказать, что, возможно, это повлияло на позавчерашние и сегодняшние места» – цитирует Адеева ТАСС.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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