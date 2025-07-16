Сорокина об 11-м месте на ЧМ: «Первые полтора круга было пекло, но потом в какой‑то момент стало даже холодно»

Екатерина Сорокина оценила 11-е место в плавании на открытой воде на ЧМ-2025.

Сорокина стала 11-й на дистанции 10 км.

— Здорово вернуться на международную арену, не передать словами.

— Что больше всего понравилось?

— Атмосфера. Даже в коллруме все веселые, шутят, помогают друг другу. Все это здорово.

Эта гонка дала мне бесценный опыт. Открытая вода — это контактная борьба, надо все это чувствовать, надо больше стартов.

Поворотные буи мы проходили все нормально. Конечно, были моменты, но я старалась больше выходить вперед, чтобы проходить комфортнее. Волны почти не ощущались. Единственное, на большой прямой были моменты, но я плыла за девочками и почти не ощущала волн.

Первые полтора круга было пекло, температура тела не знаю сколько достигала, а потом резко упала, стабилизировалась, тело само себя охлаждало. В какой‑то момент мне стало даже холодно. Мне больше нравится холодная вода, и чем больше километраж, тем лучше.

— Жалеете, что отменили 25 км?

— Конечно! Это была моя изюминка. Мне это нравилось. Даже не замечаешь, когда плывешь пять часов.

— О чем думаете во время заплыва?

— На чемпионате Европы когда плыли 25 км, я посмотрела тиктоки перед дистанцией, и эти 10 секунд играли у меня в голове пять часов. В принципе, сейчас то же самое.

— Почти 32‑часовое ожидание заплыва напрягало?

— Да все в порядке. Вот когда нас разбудили полпервого ночи за четыре часа до подъема, это было необычно, а потом все хорошо. Главное, сохранять хладнокровие, – рассказала Екатерина Сорокина.