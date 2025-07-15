Заплыв на 10 км у женщин на ЧМ, запланированный на 15 июля, перенесен из-за качества воды

Женский заплыв на 10 км на чемпионате мира в Сингапуре перенесен.

Об этом сообщил тренер сборной России Кирилл Беляев.

«Пришло уведомление в приложении, что заплыв на 10 км перенесли», — сказал Беляев.

Заплыв был запланирован на 15 июля. В нем должны были стартовать Екатерина Сорокина и Маргарита Ершова.

World Aquatics сообщила, что перенос связан с качеством воды.