Заплыв на 10 км у женщин на ЧМ, запланированный на 15 июля, перенесен из-за качества воды
Женский заплыв на 10 км на чемпионате мира в Сингапуре перенесен.
Об этом сообщил тренер сборной России Кирилл Беляев.
«Пришло уведомление в приложении, что заплыв на 10 км перенесли», — сказал Беляев.
Заплыв был запланирован на 15 июля. В нем должны были стартовать Екатерина Сорокина и Маргарита Ершова.
World Aquatics сообщила, что перенос связан с качеством воды.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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