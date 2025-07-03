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Норвежский журналист Салтведт: «Возможно, некоторые российские лыжники смогут поехать на Олимпиаду. Но Большунова вряд ли пустят – он связан с армией»

Норвежский журналист Салтведт считает, что у Большунова нет шансов поехать на ОИ.

В настоящее время Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускает российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

«Возможно, некоторые российские лыжники смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве нейтральных спортсменов, но это не будут такие звезды, как Александр Большунов. Он связан с армией, поэтому навряд ли его допустят, даже если это будет очень полезно для уровня соревнований.

Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, естественно, это знает. Последнее слово все равно останется за FIS, и, боюсь, они не будут столь мягки в этом вопросе, как МОК», – сказал Ян Петтер Салтведт.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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