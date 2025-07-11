Васильев о допуске Великой и Егорян на ЧМ: «Международная федерация фехтования подает хороший пример другим»

Дмитрий Васильев назвал позитивной тенденцией допуск Великой и Егорян на ЧМ.

Олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 22 по 30 июля в Тбилиси. Россияне выступят в нейтральном статусе.

«Позитивная тенденция по допуску российских спортсменов в нейтральном статусе набирает обороты. Триггером для этого послужило выступление нового президента МОК Кирсти Ковентри, которая высказала свое отношение к сложившейся ситуации. Она отметила, что спортсмены здесь ни при чем и они не должны быть связаны с политикой.

А наших спортсменов как раз затаскивают в политику, еще и в чем-то обвиняют их иностранцы. Международная федерация фехтования (FIE) подает хороший пример другим федерациям и задает тренд для всех остальных.

Но в мировом спорте по-прежнему остаются упертые русофобные федерации. Международный союз биатлонистов (IBU) последним снимет отстранение с российских спортсменов», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.