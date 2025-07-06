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Мишарина и еще шесть российских пловцов выступят на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре

Мишарина и еще 6 российских пловцов выступят на открытой воде на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

По информации «Матч ТВ», на турнире выступят семь российских пловцов на открытой воде: Денис Адеев, Маргарита Ершова, Полина Козякина, Савелий Лузин, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина и Владислав Утробин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Маргарита Ершова
Савелий Лузин
Денис Адеев
Ксения Мишарина
Полина Козякина
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Владислав Утробин
Екатерина Сорокина
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