Мишарина и еще шесть российских пловцов выступят на открытой воде на чемпионате мира в Сингапуре

Мишарина и еще 6 российских пловцов выступят на открытой воде на ЧМ в Сингапуре.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены будут соревноваться в нейтральном статусе.

По информации «Матч ТВ», на турнире выступят семь российских пловцов на открытой воде: Денис Адеев, Маргарита Ершова, Полина Козякина, Савелий Лузин, Ксения Мишарина, Екатерина Сорокина и Владислав Утробин.