Шлейхер, Терновой, Бондарь, Конаныхина, Тимошинина, Ильиных вошли в состав российской команды по прыжкам в воду на ЧМ в Сингапуре
13 российских прыгунов в воду выступят на чемпионате мира в Сингапуре.
В состав команды вошли Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Александра Кедрина, Анна Конаныхина, Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Виктория Фролова, Александр Бондарь, Егор Лапин, Илья Молчанов, Руслан Терновой, Геннадий Фокин и Никита Шлейхер.
Соревнования по прыжкам в воду на ЧМ-2025 пройдут с 26 июля по 3 августа, будет разыграно 13 комплектов наград. Российские спортсмены, для которых этот чемпионат мира станет первым после трехлетнего перерыва, выступят в нейтральном статусе.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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