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Шлейхер, Терновой, Бондарь, Конаныхина, Тимошинина, Ильиных вошли в состав российской команды по прыжкам в воду на ЧМ в Сингапуре

13 российских прыгунов в воду выступят на чемпионате мира в Сингапуре.

В состав команды вошли Екатерина Беляева, Кристина Ильиных, Александра Кедрина, Анна Конаныхина, Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина, Виктория Фролова, Александр Бондарь, Егор Лапин, Илья Молчанов, Руслан Терновой, Геннадий Фокин и Никита Шлейхер.

Соревнования по прыжкам в воду на ЧМ-2025 пройдут с 26 июля по 3 августа, будет разыграно 13 комплектов наград. Российские спортсмены, для которых этот чемпионат мира станет первым после трехлетнего перерыва, выступят в нейтральном статусе.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Руслан Терновой
logoКристина Ильиных
Екатерина Беляева
logoНикита Шлейхер
Елизавета Кузина
logoЮлия Тимошинина
Виктория Фролова
logoсборная России
Александра Кедрина
Илья Молчанов
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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logoсборная России жен
Геннадий Фокин
Егор Лапин
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