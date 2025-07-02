Шлейхер, Терновой, Бондарь, Конаныхина, Тимошинина, Ильиных вошли в состав российской команды по прыжкам в воду на ЧМ в Сингапуре

13 российских прыгунов в воду выступят на чемпионате мира в Сингапуре.

В состав команды вошли Екатерина Беляева, Кристина Ильиных , Александра Кедрина, Анна Конаныхина, Елизавета Кузина, Юлия Тимошинина , Виктория Фролова, Александр Бондарь , Егор Лапин, Илья Молчанов , Руслан Терновой, Геннадий Фокин и Никита Шлейхер .

Соревнования по прыжкам в воду на ЧМ-2025 пройдут с 26 июля по 3 августа, будет разыграно 13 комплектов наград. Российские спортсмены, для которых этот чемпионат мира станет первым после трехлетнего перерыва, выступят в нейтральном статусе.