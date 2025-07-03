World Aquatics по состоянию на 1 июля присвоила полноценный нейтральный статус 143 российским и 19 белорусским спортсменам
Полноценный нейтральный статус дает возможность выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации, в том числе на Кубках мира и чемпионатах мира.
В список из 143 российских спортсменов вошли 92 пловца, 21 прыгун в воду и 30 представительниц синхронного плавания.
Также статус одобрен 98 российским тренерам и представителям медицинского персонала. 43 из них работают с пловцами, 28 – с прыгунами в воду, 24 – в синхронном плавании, 3 – в водном поло.
В Беларуси нейтральный статус от World Aquatics получили 19 спортсменов и 16 тренеров.
Как сообщает ТАСС, 25 российских спортсменов (23 прыгуна в воду и 2 пловца) и 12 белорусов в настоящее время имеют ограниченный нейтральный статус, не позволяющий выступать на соревнованиях уровня ЧМ и Кубка мира.