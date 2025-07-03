World Aquatics по состоянию на 1 июля присвоила полноценный нейтральный статус 143 российским и 19 белорусским спортсменам

World Aquatics по состоянию на 1 июля выдала нейтральный статус 143 атлетам из РФ.

Полноценный нейтральный статус дает возможность выступать на соревнованиях под эгидой международной федерации, в том числе на Кубках мира и чемпионатах мира.

В список из 143 российских спортсменов вошли 92 пловца, 21 прыгун в воду и 30 представительниц синхронного плавания.

Также статус одобрен 98 российским тренерам и представителям медицинского персонала. 43 из них работают с пловцами, 28 – с прыгунами в воду, 24 – в синхронном плавании, 3 – в водном поло.

В Беларуси нейтральный статус от World Aquatics получили 19 спортсменов и 16 тренеров.

Как сообщает ТАСС , 25 российских спортсменов (23 прыгуна в воду и 2 пловца) и 12 белорусов в настоящее время имеют ограниченный нейтральный статус, не позволяющий выступать на соревнованиях уровня ЧМ и Кубка мира.