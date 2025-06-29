Радмир Габдуллин: «На чемпионате мира главное проявить настоящий русский характер, показать нашу школу»
Габдуллин поделился ожидания от чемпионата мира по водным видам спорта-2025.
Турнир пройдет c 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
«Мы к этому шли очень долго. Мы идем тернистым путем, пробиваемся к пьедесталам. Но главное нам туда приехать и проявить настоящий русский характер, показать нашу школу», – рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Радмир Габдуллин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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