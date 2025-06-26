Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кувшинова взяла серебро на метровом трамплине, Белавин – бронзу на вышке, другие результаты
Российские спортсмены завоевали три медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.
Соревнования проходят в Афинах. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Чемпионат Европы среди юниоров
Афины
Юниорки
Трамплин, 1 м
1. Екатерина Дядюк (Украина) – 342,40
2. Маргарита Кувшинова (Россия) – 312,35
3. Патриция Ткач (Польша) – 304,35
Юниоры
Вышка
1. Назарий Кононенко (Украина) – 450,20
2. Тимофей Пацкевич (Беларусь) – 401,95
3. Кирилл Белавин (Россия) – 389,10
Трамплин, 3 м, синхронные прыжки
1. Симоне Конте – Валерио Моска (Италия) – 312,30
2. Тодд Геггеус – Коннор Лано (Великобритания) – 311,21
3. Владислав Качанов – Артем Макаров (Россия) – 308,31
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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