Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кувшинова взяла серебро на метровом трамплине, Белавин – бронзу на вышке, другие результаты

Российские спортсмены завоевали три медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе. Прыжки в воду Чемпионат Европы среди юниоров Афины Юниорки Трамплин, 1 м 1. Екатерина Дядюк (Украина) – 342,40 2. Маргарита Кувшинова (Россия) – 312,35 3. Патриция Ткач (Польша) – 304,35 Юниоры Вышка 1. Назарий Кононенко (Украина) – 450,20 2. Тимофей Пацкевич (Беларусь) – 401,95 3. Кирилл Белавин (Россия) – 389,10 Трамплин, 3 м, синхронные прыжки 1. Симоне Конте – Валерио Моска (Италия) – 312,30 2. Тодд Геггеус – Коннор Лано (Великобритания) – 311,21 3. Владислав Качанов – Артем Макаров (Россия) – 308,31