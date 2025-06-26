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Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кувшинова взяла серебро на метровом трамплине, Белавин – бронзу на вышке, другие результаты

Российские спортсмены завоевали три медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне и белорусы выступают в нейтральном статусе.

Прыжки в воду

Чемпионат Европы среди юниоров

Афины

Юниорки

Трамплин, 1 м

1. Екатерина Дядюк (Украина) – 342,40

2. Маргарита Кувшинова (Россия) – 312,35

3. Патриция Ткач (Польша) – 304,35

Юниоры

Вышка

1. Назарий Кононенко (Украина) – 450,20

2. Тимофей Пацкевич (Беларусь) – 401,95

3. Кирилл Белавин (Россия) – 389,10

Трамплин, 3 м, синхронные прыжки

1. Симоне Конте – Валерио Моска (Италия) – 312,30

2. Тодд Геггеус – Коннор Лано (Великобритания) – 311,21

3. Владислав Качанов – Артем Макаров (Россия) – 308,31

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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