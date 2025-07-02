Дорошко, Гурбанбердиева, Мальцев, Гайдай, Платонова вошли в состав российской команды по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре

Определен состав российской команды по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре.

В турнире примут участие Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Дарья Гелошвили, Майя Гурбанбердиева , Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Александр Мальцев , Олеся Платонова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Александра Шмидт.

Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 18 по 25 июля. Будет разыграно 11 комплектов наград. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

В дуэтах выступят Дорошко и Гайдай, в соло – Гайдай и Мальцев, в смешанных дуэтах в паре с Мальцевым заявлены Гурбанбердиева и Платонова.