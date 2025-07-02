Дорошко, Гурбанбердиева, Мальцев, Гайдай, Платонова вошли в состав российской команды по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре
Определен состав российской команды по синхронному плаванию на ЧМ в Сингапуре.
В турнире примут участие Анна Андрианова, Анастасия Бахтырева, Татьяна Гайдай, Дарья Гелошвили, Майя Гурбанбердиева, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Александр Мальцев, Олеся Платонова, Елизавета Смирнова, Эвелина Симонова, Агния Тулупова, Александра Шмидт.
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира пройдут с 18 по 25 июля. Будет разыграно 11 комплектов наград. Российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.
В дуэтах выступят Дорошко и Гайдай, в соло – Гайдай и Мальцев, в смешанных дуэтах в паре с Мальцевым заявлены Гурбанбердиева и Платонова.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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