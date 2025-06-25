Синхронист Мальцев о выступлении на ЧМ-2025: «Неизвестно, как нас примут на международной арене, поэтому пока особо не радуемся»

Синхронист Александр Мальцев пока не радуется выступлению на ЧМ-2025.

«У нас очень рабочий настрой. Слухи разные, неизвестно, как нас примут на международной арене, неизвестно, как правила будут работать, поэтому пока особо не радуемся – настроены на работу, чтобы как можно лучше подготовиться.

Буду единственным в сборной, кто поедет выступать в четырех видах», – сказал четырехкратный чемпион мира.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.