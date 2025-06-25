Синхронист Мальцев о выступлении на ЧМ-2025: «Неизвестно, как нас примут на международной арене, поэтому пока особо не радуемся»
Синхронист Александр Мальцев пока не радуется выступлению на ЧМ-2025.
«У нас очень рабочий настрой. Слухи разные, неизвестно, как нас примут на международной арене, неизвестно, как правила будут работать, поэтому пока особо не радуемся – настроены на работу, чтобы как можно лучше подготовиться.
Буду единственным в сборной, кто поедет выступать в четырех видах», – сказал четырехкратный чемпион мира.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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