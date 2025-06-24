Наталья Ищенко: «Смотрела Кубок мира, болела за наш дуэт. Даже в сложных условиях российским синхронисткам нет равных»

Олимпийская чемпионка Ищенко считает, что российским синхронисткам нет равных.

– Смотрела Кубок мира, болела за наш дуэт. Мне, если честно, сейчас тяжело оценивать уровень, потому что очень сильно поменялись правила. Тем не менее результат говорит сам за себя – даже в сложных условиях российским синхронисткам нет равных.

– С момента отстранения видна разница?

– Они так же прекрасны, как и были (улыбается). Но вид спорта очень непростой, потому что субъективность присутствует. Перед стартом опасения были. Длительный период девушки выступали только на стартах с ограниченным допуском. Но техника прекрасная, даже с новыми правилами программа интересная. Это говорит о том, что у нас отличный тренерский состав.

Будем болеть и переживать, они сейчас готовятся к чемпионату мира в Сингапуре. Очень хочется, чтобы там все сложилось, – сказала Наталья Ищенко.