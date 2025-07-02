Наталья Ищенко: «На чемпионате мира будет непросто. Но даже в сложных условиях наши синхронистки остаются лидерами»

Наталья Ищенко считает, что российским синхронисткам будет непросто на ЧМ.

«Конечно, на чемпионате мира будет непросто. Но просто не было никогда – даже когда мы все время были в этом процессе. Сейчас и правила поменялись, и долгое время мы не могли лицом к лицу встретиться со своими соперниками.

Но и на этапе Кубка мира, и сейчас, на прошедшем молодежном первенстве Европы, российское синхронное плавание доказало, что оно все равно лучшее. Даже в таких сложных условиях наши остаются лидерами. Буду очень болеть, переживать и поддерживать команду. Здорово, что она будет на чемпионате мира. Это, конечно, большое достижение и объединенной федерации водных видов спорта, и министерства спорта России.

Вся команда очень сильно мотивирована. Наверное, в первый раз подниматься на пьедестал всегда легче, чем держаться на самом высоком уровне, но я команду видела на различных соревнованиях, видела программы, мне они очень нравятся. Главное, чтобы все были спокойны, уверены в себе. Если они все выполнят хорошо, верю, что они останутся на лидерских позициях.

Очень надеюсь, что у них все получится, потому что наши тренеры и спортсмены самые лучшие», – сказала пятикратная олимпийская чемпионка и министр спорта Калининградской области.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.