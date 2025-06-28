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Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Трофимов выиграл техническую программу соло, Сидорина и Соколова взяли серебро в дуэтах

Российский синхронист Захар Трофимов победил на ЧЕ среди юниоров.

На соревнованиях, которые проходят в Афинах, Трофимов выиграл техническую программу соло с результатом 220,4467 балла.

Россиянки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова завоевали серебро в технической программе дуэтов, набрав 263,0476 балла. Они уступили дуэту из Испании.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
результаты
чемпионат Европы
синхронное плавание
Анастасия Сидорина
Вероника Соколова
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