Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Трофимов выиграл техническую программу соло, Сидорина и Соколова взяли серебро в дуэтах
Российский синхронист Захар Трофимов победил на ЧЕ среди юниоров.
На соревнованиях, которые проходят в Афинах, Трофимов выиграл техническую программу соло с результатом 220,4467 балла.
Россиянки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова завоевали серебро в технической программе дуэтов, набрав 263,0476 балла. Они уступили дуэту из Испании.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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