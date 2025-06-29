Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Сидорина и Соколова выиграли произвольную программу в дуэтах, Трофимов взял бронзу в соло

Синхронистки Анастасия Сидорина и Вероника Соколова победили на ЧЕ среди юниоров.

Россиянки выиграли произвольную программу в соревнованиях дуэтов на турнире, который проходит в Афинах.

За свое выступление Сидорина и Соколова получили 265,9638 балла. Второе место заняли испанки (246,8784), третье – итальянки (232,0938).

Также в заключительный день чемпионата Европы бронзу в мужских сольных выступлениях взял россиянин Захар Трофимов (193,7713 балла).