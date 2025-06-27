Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Шевченко выиграла произвольную программу соло, Румянцева и Трофимов победили в микст-дуэтах
Российская синхронистка Алиса Шевченко победила на ЧЕ среди юниоров.
На соревнованиях, которые проходят в Афинах, Шевченко выиграла произвольную программу соло с результатом 225,3813 балла.
Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов, набрав 210,9192 балла.
Соревнования завершатся 29 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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