Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Шевченко выиграла произвольную программу соло, Румянцева и Трофимов победили в микст-дуэтах

Российская синхронистка Алиса Шевченко победила на ЧЕ среди юниоров.

На соревнованиях, которые проходят в Афинах, Шевченко выиграла произвольную программу соло с результатом 225,3813 балла.

Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов, набрав 210,9192 балла.

Соревнования завершатся 29 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.