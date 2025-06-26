Кирилл Пригода: «Чемпионат мира – это на 80-90 процентов Олимпийские игры. Туристами в Сингапур ехать не надо»
Пловец Кирилл Пригода поделился ожиданиями от ЧМ-2025.
«Работать нужно с холодной головой, без какой-либо предвзятости, стереотипов, ожиданий.
Ожидается серьезный старт, чемпионат мира по длинной воде – это на 80-90 процентов Олимпийские игры. По уровню соперничества это практически Олимпиада. И по своей важности для спортсменов. Поэтому настрой у всех и отдача будут максимальными.
Туристами в Сингапур ехать не надо. Туда надо ехать работать, настраиваться, выкладываться, отдавать всего себя и бороться», – сказал Пригода.
Чемпионат мира пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
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