Плавание. Кубок России. Гирев, Клепикова, Савенко, Степанова, Шевляков, Суркова одержали победы, другие результаты
Плавание
Финал Кубка России
Казань
Мужчины
100 м, вольный стиль
1. Иван Гирев – 48,55
2. Вячеслав Зуев – 49,10
3. Владислав Гринев – 49,20
200 м, спина
1. Дмитрий Савенко – 1.58,57
2. Николай Зуев – 1.58,91
3. Георгий Смирнов – 1.59,11
50 м, баттерфляй
1. Роман Шевляков – 22,92
2. Олег Костин – 23,19
3. Егор Юрченко – 23,22
1500 м, вольный стиль
1. Ярослав Заводских – 16.02,76
2. Иван Сергеев – 16.03,82
3. Владислав Чирков – 16.04,91
Женщины
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 53,48
2. Дарья Трофимова – 54,15
3. Дарья Сурушкина – 55,14
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.10,66
2. Рената Гайнуллина – 2.10,68
3. Дарья Устинова – 2.15,05
50 м, баттерфляй
1. Арина Суркова – 25,87
2. Анита Грищенко – 26,41
3. Светлана Чимрова – 26,44
1500 м, вольный стиль
1. Александра Хайлова – 16.43,29
2. Лали Панкратова – 16.53,53
3. Анастасия Чернышова – 17.08,02
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.