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Плавание. Кубок России. Гирев, Клепикова, Савенко, Степанова, Шевляков, Суркова одержали победы, другие результаты

В Казани проходит заключительный день финала Кубка России по плаванию.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

100 м, вольный стиль

1. Иван Гирев – 48,55

2. Вячеслав Зуев – 49,10

3. Владислав Гринев – 49,20

200 м, спина

1. Дмитрий Савенко – 1.58,57

2. Николай Зуев – 1.58,91

3. Георгий Смирнов – 1.59,11

50 м, баттерфляй

1. Роман Шевляков – 22,92

2. Олег Костин – 23,19

3. Егор Юрченко – 23,22

1500 м, вольный стиль

1. Ярослав Заводских – 16.02,76

2. Иван Сергеев – 16.03,82

3. Владислав Чирков – 16.04,91

Женщины

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 53,48

2. Дарья Трофимова – 54,15

3. Дарья Сурушкина – 55,14

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.10,66

2. Рената Гайнуллина – 2.10,68

3. Дарья Устинова – 2.15,05

50 м, баттерфляй

1. Арина Суркова – 25,87

2. Анита Грищенко – 26,41

3. Светлана Чимрова – 26,44

1500 м, вольный стиль

1. Александра Хайлова – 16.43,29

2. Лали Панкратова – 16.53,53

3. Анастасия Чернышова – 17.08,02

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Кубок России
Иван Гирев
logoсборная России
logoсборная России жен
результаты
Вячеслав Зуев
logoВладислав Гринев
Александра Хайлова
Анастасия Чернышова
logoДарья Клепикова
logoОлег Костин
Дмитрий Савенко
Дарья Сергеевна Устинова
logoАрина Суркова
Милана Степанова
Егор Юрченко
Роман Шевляков
logoСветлана Чимрова
Рената Гайнуллина
Николай Зуев
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