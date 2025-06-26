Плавание. Кубок России. Гирев, Клепикова, Савенко, Степанова, Шевляков, Суркова одержали победы, другие результаты

В Казани проходит заключительный день финала Кубка России по плаванию.

Плавание Финал Кубка России Казань Мужчины 100 м, вольный стиль 1. Иван Гирев – 48,55 2. Вячеслав Зуев – 49,10 3. Владислав Гринев – 49,20 200 м, спина 1. Дмитрий Савенко – 1.58,57 2. Николай Зуев – 1.58,91 3. Георгий Смирнов – 1.59,11 50 м, баттерфляй 1. Роман Шевляков – 22,92 2. Олег Костин – 23,19 3. Егор Юрченко – 23,22 1500 м, вольный стиль 1. Ярослав Заводских – 16.02,76 2. Иван Сергеев – 16.03,82 3. Владислав Чирков – 16.04,91 Женщины 100 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 53,48 2. Дарья Трофимова – 54,15 3. Дарья Сурушкина – 55,14 200 м, спина 1. Милана Степанова – 2.10,66 2. Рената Гайнуллина – 2.10,68 3. Дарья Устинова – 2.15,05 50 м, баттерфляй 1. Арина Суркова – 25,87 2. Анита Грищенко – 26,41 3. Светлана Чимрова – 26,44 1500 м, вольный стиль 1. Александра Хайлова – 16.43,29 2. Лали Панкратова – 16.53,53 3. Анастасия Чернышова – 17.08,02 ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.