  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Пригода о финале Кубка России: «Никто выдавать максимум не будет, да и не стоит этого делать. Весь фокус на чемпионате мира»
0

Пригода о финале Кубка России: «Никто выдавать максимум не будет, да и не стоит этого делать. Весь фокус на чемпионате мира»

Пловец Кирилл Пригода рассказал о подготовке к чемпионату мира в Сингапуре.

– Финал Кубка России стоит рассматривать как промежуточный тренировочный старт? Ждать быстрых секунд сейчас наивно?

– Никто выдавать свой максимум не будет, да и не стоит этого делать. Не те кондиции. Вся команда настроена на рабочие секунды, важно проделать тренировочный блок и выйти на оптимальные наработки. Только реализовывать их важно не сейчас в Казани, а уже в Сингапуре на чемпионате мира. Весь фокус уже на ЧМ.

– Вы можете хотя бы примерно оценить степень готовности к чемпионату мира?

– Готовность понятие сложное, по-настоящему оценить себя, понять, готов я или нет, смогу только с утра в день старта. Не раньше. Сейчас работа ведется, есть определенные наработки, которые необходимо подточить.

Немножко усилить внимание, концентрацию, чтобы все реализовать ровно в том качестве, в каком это нужно будет на чемпионате мира. Но у нас для этого есть целый месяц, так что времени достаточно, – сказал Пригода.

Чемпионат мира пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Чемпионат.com»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoКирилл Пригода
logoсборная России
Кубок России
плавание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Савенко об участии на ЧМ-2025: «Мне не страшно, я, наоборот, воодушевлен. Буду стараться свои цели реализовать»
вчера, 20:38
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Бородин и Савенко одержали победы, другие результаты
вчера, 17:01
Плавание. Кубок России. Чикунова, Пригода, Клепикова одержали победы, Шевляков установил рекорд страны на 100 м баттерфляем, другие результаты
1024 июня, 16:25
Главные новости
Кирилл Пригода: «Чемпионат мира – это на 80-90 процентов Олимпийские игры. Туристами в Сингапур ехать не надо»
6 минут назад
Австралия ввела санкции против Марии Киселевой и Сергея Фурсенко
41сегодня, 07:25
Анна Конаныхина: «На данный момент все-таки невозможно обойти китайцев в прыжках в воду. Нужно много работать»
сегодня, 06:41
Евгения Чикунова: «По ощущениям я далеко от пика, все-таки под нагрузкой. Верим и надеемся, что пик будет в Сингапуре»
вчера, 20:45
Савенко об участии на ЧМ-2025: «Мне не страшно, я, наоборот, воодушевлен. Буду стараться свои цели реализовать»
вчера, 20:38
Ромашина об «Играх на стероидах»: «Я была воспитана иначе. Поэтому слышать о соревнованиях с допингом для меня странно»
вчера, 18:01
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Бородин и Савенко одержали победы, другие результаты
вчера, 17:01
Александра Кедрина одержала победу на юниорском чемпионате Европы по прыжкам в воду
2вчера, 16:35
Покровская награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
1вчера, 12:35
Ковентри может разъяснить позицию по допуску россиян на пресс-конференции после заседания исполкома МОК 26 июня
22вчера, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35