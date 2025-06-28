Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кувшинова и Чистякова взяли золото и серебро на вышке

Россиянки взяли золото и серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧЕ.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе. Прыжки в воду Чемпионат Европы среди юниоров Афины Юниорки Вышка 1. Маргарита Кувшинова (Россия) – 363,75 2. Анастасия Чистякова (Россия) – 357,75 3. Вероника Андращук (Украина) – 351,05