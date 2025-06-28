Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Кувшинова и Чистякова взяли золото и серебро на вышке
Россиянки взяли золото и серебро в прыжках в воду с вышки на юниорском ЧЕ.
Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Чемпионат Европы среди юниоров
Афины
Юниорки
Вышка
1. Маргарита Кувшинова (Россия) – 363,75
2. Анастасия Чистякова (Россия) – 357,75
3. Вероника Андращук (Украина) – 351,05
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
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