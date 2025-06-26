Синхронное плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Плеханова выиграла техническую программу соло, Румянцева и Трофимов победили в микст-дуэтах

Российская синхронистка Валерия Плеханова победила на ЧЕ среди юниоров.

На соревнованиях, которые проходят в Афинах, Плеханова выиграла техническую программу соло с результатом 236,0250 балла. В пятницу состоится произвольная программа.

Россияне Алина Румянцева и Захар Трофимов завоевали золото в соревнованиях смешанных дуэтов, набрав 280,2000 балла.

Соревнования завершатся 29 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.