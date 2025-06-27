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Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Казанцева взяла серебро на метровом трамплине, Качанов – бронзу на трехметровом

Россияне завоевали две медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду 27 июня.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе.

Прыжки в воду

Чемпионат Европы среди юниоров

Афины

Юниорки

Трамплин, 1 м

1. Эмили Демль (Германия) – 400,35

2. Виктория Казанцева (Россия) – 395,70

3. Диана Карнафель (Украина) – 384,75

Юниоры

Трамплин, 3 м

1. Валерио Моска (Италия) – 569,80

2. Тодд Геггус (Великобритания) – 565,95

3. Владислав Качанов (Россия) – 530,80

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
прыжки в воду
logoсборная Италии по водным видам
Виктория Казанцева
logoсборная Великобритании (прыжки в воду)
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