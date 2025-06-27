Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Казанцева взяла серебро на метровом трамплине, Качанов – бронзу на трехметровом

Россияне завоевали две медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду 27 июня.

Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе. Прыжки в воду Чемпионат Европы среди юниоров Афины Юниорки Трамплин, 1 м 1. Эмили Демль (Германия) – 400,35 2. Виктория Казанцева (Россия) – 395,70 3. Диана Карнафель (Украина) – 384,75 Юниоры Трамплин, 3 м 1. Валерио Моска (Италия) – 569,80 2. Тодд Геггус (Великобритания) – 565,95 3. Владислав Качанов (Россия) – 530,80