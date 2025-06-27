Прыжки в воду. Чемпионат Европы среди юниоров. Казанцева взяла серебро на метровом трамплине, Качанов – бронзу на трехметровом
Россияне завоевали две медали на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду 27 июня.
Соревнования проходят в Афинах. Россияне выступают в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Чемпионат Европы среди юниоров
Афины
Юниорки
Трамплин, 1 м
1. Эмили Демль (Германия) – 400,35
2. Виктория Казанцева (Россия) – 395,70
3. Диана Карнафель (Украина) – 384,75
Юниоры
Трамплин, 3 м
1. Валерио Моска (Италия) – 569,80
2. Тодд Геггус (Великобритания) – 565,95
3. Владислав Качанов (Россия) – 530,80
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости