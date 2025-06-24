World Aquatics разрешила российским спортсменам общаться со СМИ на турнирах под своей эгидой. Комментарии должны быть ограничены их выступлением

World Aquatics разрешила российским спортсменам общаться со СМИ на соревнованиях.

Международная федерация плавания (World Aquatics) сняла запрет на общение российских спортсменов со СМИ во время турниров под своей эгидой.

«Во время общения со СМИ нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу не разрешается комментировать любой конфликт, любую страну, находящуюся в состоянии конфликта, и любую другую тему, которая связывала бы их участие в мероприятиях со страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или их национальной федерацией. Их комментарии должны быть строго ограничены их выступлением.

Нейтральным спортсменам, их вспомогательному персоналу и их национальной федерации не разрешается делать какие‑либо публикации или иное общение с любым медиаканалом, связывающим их участие в качестве нейтрального спортсмена с любой страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или их национальной федерацией», – говорится в обновленных правилах по нейтральному статусу.

Россияне выступят на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.