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Синхронистка Платонова: «Международная арена – не то что соревнования в России. Слава богу, мы дожили до момента, когда можем выехать и показать все, на что мы способны»

Синхронистка Олеся Платонова сравнила международные и российские соревнования.

Ранее 24-летняя Платонова получила нейтральный статус. Она выступит на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

– Вспомни тот день, когда вы с Сашей (Мальцевым), Майей (Гурбанбердиевой) и тренером решили, что пора получать нейтральные статусы и готовиться к чемпионату мира-2025 в Сингапуре?

– Нам просто сказали по факту, что нужно будет получать нейтральный статус для чемпионата мира. Нам прислали всякие документы для заполнения, и все.

– У тебя был страх конкретно за себя, что могут не допустить до международных стартов?

– Я была спокойна, ни о чем не думала. Просто заполнила то, что нам дали, сдала все необходимые допинг-тесты. И все. Без переживаний.

– Мальцев рассказывал, что радости и восторга от получения статуса у него не было. Какие эмоции испытывала ты?

– Была радость, что наконец-таки можно будет получать еще больше опыта. Все-таки международная арена – не то что соревнования в России. Там немного другая атмосфера, моральное состояние, ответственность. И слава богу, мы дожили до момента, когда можем выехать и показать все, на что мы способны.

– Первый международный старт за 5 лет и сразу ЧМ. Страшно?

– Очень волнительно с учетом того, что новые правила, мы давно не были на международной арене. Мой последний международный старт был в 2021 году – это достаточно большой перерыв. И нет права на ошибку от слова «совсем». В нашей дисциплине убрали полуфиналы – теперь сразу финал. Есть только один шанс сделать все идеально.

Хочется и взять золото, и выступить достойно. Нельзя ронять планку, подводить саму себя, партнера, своего тренера, сборную, – сказала чемпионка Европы 2021 года Платонова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoсборная России (синхронное плавание)
Олеся Платонова
синхронное плавание
Майя Гурбанбердиева
logoАлександр Мальцев
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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