Синхронистка Дорошко считает, что россиянок не засудят на ЧМ: «В целом могут, но мы такое готовим, что у них не будет шансов опустить нас»

Синхронистка Майя Дорошко рассчитывает выиграть золото на чемпионате мира.

ЧМ-2025 по водным видам спорта пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе.

В апреле Дорошко и Татьяна Гайдай победили в технической программе среди дуэтов на этапе Кубка мира в Египте.

– Подготовка к чемпионату мира очень тяжелая. Очень хочу, чтобы это поскорее закончилось, потому что мы решили пойти ва‑банк и сделать новую программу. Поэтому мы сейчас в очень быстром темпе стараемся ее поставить, полностью отшлифовать, чтобы все нравилось, добавить эмоции и отработать, повысить выносливость на этой программе. Поэтому мы тренируемся долго и упорно.

– Это будет первый большой старт после допуска. Какие вообще ожидания?

– Если ожидания по поводу того, как нас встретят, думаю, будет нормально. Никакой агрессии, никаких косых взглядов. Я уверена, что все будет дружелюбно.

А вот по судейству, честно, не знаю. Надеюсь, что осудят на то, что мы сделаем. Я просто не хочу, чтобы нас занижали. Но в целом могут. Но мы такое готовим, что у них не будет шансов опустить нас.

– Какие цели ставите на чемпионат мира?

– Золото. Я мотивирую себя только тем, что я еду за золотом. Никаких других целей.

– Какие эмоции у вас были, когда все‑таки получили нейтральный статус?

– Я обрадовалась. Если честно, были сомнения, что получу. Не знаю, на чем они основывались. Одна из первых узнала, что мне дали нейтральный статус, обрадовалась. Уже готовилась собирать чемоданы в Египет. Это очень классно. Огромное спасибо нашей федерации, Дмитрию Аркадьевичу Мазепину за проделанную работу, – сказала Дорошко.