  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Илья Бородин: «Не думал о пропуске финала Кубка России. Заявились, выступили. Как получится, так получится»
0

Илья Бородин: «Не думал о пропуске финала Кубка России. Заявились, выступили. Как получится, так получится»

Пловец Илья Бородин рассказал, что не думал о пропуске финала Кубка России.

Бородин победил на дистанции 200 м комплексом на турнире, проходящем в Казани.

«На «Маре Нострум» меня звали, но, так как из-за болезни был пропущен блок работы, мы решили выбрать Тенерифе вместо простартовки. Я еще загорелый с этого сбора в Испании. Плавали, много что меняли, корректировали. Сейчас работаем плотно над этим.

Мысль пропустить финал Кубка России? Я об этом не думал, если честно. Заявились, выступили. Как получится, так получится. Посмотреть на себя, перезагрузиться от тренировок», – сказал Бородин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
плавание
logoИлья Бородин
logoсборная России
Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Кирилл Пригода: «Остался месяц до ЧМ, с тренером ведем подготовительную работу. Настроение хорошее, оптимистичное, все в рабочем процессе»
вчера, 18:16
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты
2вчера, 16:48
Сергей Фесиков: «Рады, что число пловцов на Кубке России возросло. Значит, страна хочет плыть к Олимпийским играм»
вчера, 06:39
Главные новости
Евгения Чикунова о финале Кубка России: «Люблю соревноваться, для меня любой старт ощущается как праздник»
сегодня, 06:22
Кирилл Пригода: «Остался месяц до ЧМ, с тренером ведем подготовительную работу. Настроение хорошее, оптимистичное, все в рабочем процессе»
вчера, 18:16
Чикунова о победе в финале Кубка России: «Хорошее, рабочее время. Хотелось бы постоянно плыть быстро, но это возможно только не в этой Вселенной»
вчера, 17:11
Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты
2вчера, 16:48
Почетный член МОК Смирнов провел беседу с Ковентри: «Сказал, что мы ждем признания ОКР и рассчитываем на участие наших спортсменов в Олимпиаде»
20вчера, 16:31
Михаил Дегтярев: «Надеемся, что при Ковентри целостность олимпийского движения будет восстановлена. Все атлеты имеют право на то, чтобы выступать на Олимпиаде»
29вчера, 15:14
Ковентри сравнила олимпийское движение с паутиной: «Оно сложное, красивое и сильное. Но остается таким, только если мы работаем вместе»
8вчера, 11:28
Вице‑президент Федерации водных видов спорта России Брусникина получила нейтральный статус
вчера, 10:21
Кирсти Ковентри вступила в должность президента МОК
24вчера, 09:52
WADA о словах главы USADA про рацион китайских пловцов: «Заявление Тайгерта не основано на науке или фактах»
11вчера, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35