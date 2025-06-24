Илья Бородин: «Не думал о пропуске финала Кубка России. Заявились, выступили. Как получится, так получится»

Пловец Илья Бородин рассказал, что не думал о пропуске финала Кубка России.

Бородин победил на дистанции 200 м комплексом на турнире, проходящем в Казани.

«На «Маре Нострум» меня звали, но, так как из-за болезни был пропущен блок работы, мы решили выбрать Тенерифе вместо простартовки. Я еще загорелый с этого сбора в Испании. Плавали, много что меняли, корректировали. Сейчас работаем плотно над этим.

Мысль пропустить финал Кубка России? Я об этом не думал, если честно. Заявились, выступили. Как получится, так получится. Посмотреть на себя, перезагрузиться от тренировок», – сказал Бородин.