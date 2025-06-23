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Кирилл Пригода: «Остался месяц до ЧМ, с тренером ведем подготовительную работу. Настроение хорошее, оптимистичное, все в рабочем процессе»

Кирилл Пригода прокомментировал свою победу в финале Кубка России.

Пловец победил на дистанции 100 м брассом с результатом 59,70 секунды.

«Результат неплохой, но тем, как я плыл, я недоволен. Допустил несколько тактических ошибок, не все получилось в итоге так, как я хотел. Тем не менее время на исправление ошибок еще есть, здесь, в Казани, можно ошибаться, будем исправлять в Сингапуре.

Все в рабочем процессе, всем доволен, настроение хорошее, оптимистичное. Остался месяц до ЧМ, с тренером ведем подготовительную работу, остался последний этап. Проведем его грамотно и будем ждать поездки на старт.

Финал Кубка был грамотно вставлен в план подготовки к ЧМ, все к месту. Подготовка имеет не только тренировочный характер, но и соревновательный. Тренировки тренировками, однако плыть мы выходим один раз одну дистанцию, результат показываем не из какой-то серии, а один раз, как проплыли.

Так что старты нужны, я всегда выступаю за обилие стартов, их разнообразие. И стараюсь принимать участие везде, где могу», – сказал семикратный чемпион мира на короткой воде Пригода.

Также он рассказал, как будет проходить подготовка российских пловцов к чемпионату мира. 

«В Малайзии будет акклиматизация, задача – максимально прочувствовать климат, часовые пояса, перестроиться, дать перестроиться организму, чтобы подойти уже непосредственно к ЧМ в оптимальной форме, без стыков, сбоев.

В Круглом постараемся восстановиться, отойти после финала Кубка России, отработать заключительные моменты технико-тактического плана. Этот цикл прошёл для меня хорошо, в следующем году, насколько я понимаю, план немного будет другой, календарь изменят, отбор будет уже непосредственно в летнюю сессию. Немного перестроим работу, но общая концепция сохранится», – приводит слова Пригоды «Чемпионат».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Чемпионат.com»
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