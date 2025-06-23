Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты
Плавание
Финал Кубка России
Казань
Мужчины
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 59,70
2. Данил Семьянинов – 1.00,23
3. Александр Жигалов – 1.00,38
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.55,97
2. Егор Павлов – 1.57,38
3. Герман Зажирский – 2.00,14
50 м, вольный стиль
1. Никита Черноусов – 22,15
2-3. Василий Кукушкин – 22,46
2-3. Егор Захариков – 22,46
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 2.00,19
2. Алексей Сударев – 2.00,21
3. Максим Ступин – 2.00,75
800 м, вольный стиль
1. Иван Моргун – 7.59,37
2. Сергей Семенов – 8.02,10
3. Александр Любавский – 8.02,76
4x100 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Александр Аксеновских, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Василий Кукушкин) – 3.17,22
2. Москва-1 (Владислав Гринев, Даниил Пузанов, Петр Жихарев, Илья Захариков) – 3.17,63
3. Новосибирская область (Михаил Антипов, Максим Абловацкий, Иван Кузьмин, Арсений Десятов) – 3.19,76
Женщины
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.06,58
2. Екатерина Ерешко – 1.08,53
3. Софья Ануфриева – 1.08,67
200 м, баттерфляй
1. Арина Керженева – 2.12,43
2. Светлана Чимрова – 2.12,85
3. Дарья Рогожинова – 2.13,30
50 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 24,64
2. Алина Гайфутдинова – 24,66
3. Арина Суркова – 24,80
200 м, комплекс
1. Ирина Звягинцева – 2.13,36
2. Виктория Машкина – 2.14,53
3. Анастасия Сорокина – 2.15,06
800 м, вольный стиль
1. Арина Пантина – 8.38,54
2. Александра Хайлова – 8.48,71
3. Анастасия Кувычко – 8.52,04
4x100 м, вольный стиль
1. Санкт-Петербург (Милана Степанова, Ирина Звягинцева, Валерия Козлова, Яна Шакирова) – 3.43,65
2. Москва-1 (Мария Полещук, Елизавета Сусорова, Анастасия Журавлева, Екатерина Саблина) – 3.46,79
3. Воронежская область (Анастасия Маркова, Евгения Садовникова, Анастасия Саратова, Александра Цветковская) – 3.47,47