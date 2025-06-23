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Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты

В Казани проходит первый день финала Кубка России по плаванию.

Плавание

Финал Кубка России

Казань

Мужчины

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 59,70

2. Данил Семьянинов – 1.00,23

3. Александр Жигалов – 1.00,38

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.55,97

2. Егор Павлов – 1.57,38

3. Герман Зажирский – 2.00,14

50 м, вольный стиль

1. Никита Черноусов – 22,15

2-3. Василий Кукушкин – 22,46

2-3. Егор Захариков – 22,46

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 2.00,19

2. Алексей Сударев – 2.00,21

3. Максим Ступин – 2.00,75

800 м, вольный стиль

1. Иван Моргун – 7.59,37

2. Сергей Семенов – 8.02,10

3. Александр Любавский – 8.02,76

4x100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Александр Аксеновских, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Василий Кукушкин) – 3.17,22

2. Москва-1 (Владислав Гринев, Даниил Пузанов, Петр Жихарев, Илья Захариков) – 3.17,63

3. Новосибирская область (Михаил Антипов, Максим Абловацкий, Иван Кузьмин, Арсений Десятов) – 3.19,76

Женщины

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.06,58

2. Екатерина Ерешко – 1.08,53

3. Софья Ануфриева – 1.08,67

200 м, баттерфляй

1. Арина Керженева – 2.12,43

2. Светлана Чимрова – 2.12,85

3. Дарья Рогожинова – 2.13,30

50 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 24,64

2. Алина Гайфутдинова – 24,66

3. Арина Суркова – 24,80

200 м, комплекс

1. Ирина Звягинцева – 2.13,36

2. Виктория Машкина – 2.14,53

3. Анастасия Сорокина – 2.15,06

800 м, вольный стиль

1. Арина Пантина – 8.38,54

2. Александра Хайлова – 8.48,71

3. Анастасия Кувычко – 8.52,04

4x100 м, вольный стиль

1. Санкт-Петербург (Милана Степанова, Ирина Звягинцева, Валерия Козлова, Яна Шакирова) – 3.43,65

2. Москва-1 (Мария Полещук, Елизавета Сусорова, Анастасия Журавлева, Екатерина Саблина) – 3.46,79

3. Воронежская область (Анастасия Маркова, Евгения Садовникова, Анастасия Саратова, Александра Цветковская) – 3.47,47

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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Александр Кудашев
logoИлья Бородин
logoСветлана Чимрова
Сергей Семенов
Максим Абловацкий
Александр Аксеновских
Александр Щеголев
Арсений Десятов
logoВладислав Гринев
Петр Жихарев
Даниил Антипов
Анастасия Кувычко
Арина Пантина
Александра Хайлова
Александра Цветковская
Анастасия Журавлева
Мария Полещук
Анастасия Маркова
Анастасия Саратова
Елизавета Сусорова
Милана Степанова
Яна Шакирова
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