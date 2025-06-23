Плавание. Финал Кубка России. Чикунова, Пригода, Кудашев, Клепикова, Бородин одержали победы, другие результаты

В Казани проходит первый день финала Кубка России по плаванию.

Плавание Финал Кубка России Казань Мужчины 100 м, брасс 1. Кирилл Пригода – 59,70 2. Данил Семьянинов – 1.00,23 3. Александр Жигалов – 1.00,38 200 м, баттерфляй 1. Александр Кудашев – 1.55,97 2. Егор Павлов – 1.57,38 3. Герман Зажирский – 2.00,14 50 м, вольный стиль 1. Никита Черноусов – 22,15 2-3. Василий Кукушкин – 22,46 2-3. Егор Захариков – 22,46 200 м, комплекс 1. Илья Бородин – 2.00,19 2. Алексей Сударев – 2.00,21 3. Максим Ступин – 2.00,75 800 м, вольный стиль 1. Иван Моргун – 7.59,37 2. Сергей Семенов – 8.02,10 3. Александр Любавский – 8.02,76 4x100 м, вольный стиль 1. Санкт-Петербург (Александр Аксеновских, Александр Щеголев, Алексей Павлов, Василий Кукушкин) – 3.17,22 2. Москва-1 (Владислав Гринев, Даниил Пузанов, Петр Жихарев, Илья Захариков) – 3.17,63 3. Новосибирская область (Михаил Антипов, Максим Абловацкий, Иван Кузьмин, Арсений Десятов) – 3.19,76 Женщины 100 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 1.06,58 2. Екатерина Ерешко – 1.08,53 3. Софья Ануфриева – 1.08,67 200 м, баттерфляй 1. Арина Керженева – 2.12,43 2. Светлана Чимрова – 2.12,85 3. Дарья Рогожинова – 2.13,30 50 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 24,64 2. Алина Гайфутдинова – 24,66 3. Арина Суркова – 24,80 200 м, комплекс 1. Ирина Звягинцева – 2.13,36 2. Виктория Машкина – 2.14,53 3. Анастасия Сорокина – 2.15,06 800 м, вольный стиль 1. Арина Пантина – 8.38,54 2. Александра Хайлова – 8.48,71 3. Анастасия Кувычко – 8.52,04 4x100 м, вольный стиль 1. Санкт-Петербург (Милана Степанова, Ирина Звягинцева, Валерия Козлова, Яна Шакирова) – 3.43,65 2. Москва-1 (Мария Полещук, Елизавета Сусорова, Анастасия Журавлева, Екатерина Саблина) – 3.46,79 3. Воронежская область (Анастасия Маркова, Евгения Садовникова, Анастасия Саратова, Александра Цветковская) – 3.47,47