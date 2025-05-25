Плавание. «Маре Нострум». Костин одержал победу, Пригода дважды взял серебро, Ефимова и Суркова – 4-е
Кирилл Пригода дважды взял серебро – на 50 и 200 м брассом. Юлия Ефимова финишировала 4-й на 50 м брассом, Арина Суркова – 4-й на 50 м баттерфляем.
«Маре Нострум»
3-й этап
Кане-ан-Русийон, Франция
Мужчины
50 м, баттерфляй
1. Олег Костин (Россия) – 23,06
2. Адильбек Мусин (Казахстан) – 23,43
3. Томас Верхувен (Нидерланды) – 23,45
50 м, брасс
1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,59
2. Кирилл Пригода (Россия) – 27,60
3. Син Охаси (Япония) – 27,63
200 м, брасс
1. Син Охаси (Япония) – 2.08,89
2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,99
3. Адам Чиллингуорт (Гонконг) – 2.13,16
Женщины
50 м, брасс
1. Анна Элендт (Германия) – 30,63
2. Имоджен Кларк (Великобритания) – 30,81
3. Анастасия Горбенко (Израиль) – 30,84
4. Юлия Ефимова (Россия) – 30,96
50 м, баттерфляй
1. Тесса Гиле (Нидерланды) – 25,98
2. Мелани Эник (Франция) – 26,03
3. Сара Юневик (Швеция) – 26,16
4. Арина Суркова (Россия) – 26,40