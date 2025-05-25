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Плавание. «Маре Нострум». Костин одержал победу, Пригода дважды взял серебро, Ефимова и Суркова – 4-е

Российский пловец Олег Костин победил на этапе серии «Маре Нострум» во Франции.

Кирилл Пригода дважды взял серебро – на 50 и 200 м брассом. Юлия Ефимова финишировала 4-й на 50 м брассом, Арина Суркова – 4-й на 50 м баттерфляем.

«Маре Нострум»

3-й этап

Кане-ан-Русийон, Франция

Мужчины

50 м, баттерфляй

1. Олег Костин (Россия) – 23,06

2. Адильбек Мусин (Казахстан) – 23,43

3. Томас Верхувен (Нидерланды) – 23,45

50 м, брасс

1. Илья Шиманович (Беларусь) – 26,59

2. Кирилл Пригода (Россия) – 27,60

3. Син Охаси (Япония) – 27,63

200 м, брасс

1. Син Охаси (Япония) – 2.08,89

2. Кирилл Пригода (Россия) – 2.08,99

3. Адам Чиллингуорт (Гонконг) – 2.13,16

Женщины

50 м, брасс

1. Анна Элендт (Германия) – 30,63

2. Имоджен Кларк (Великобритания) – 30,81

3. Анастасия Горбенко (Израиль) – 30,84

4. Юлия Ефимова (Россия) – 30,96

50 м, баттерфляй

1. Тесса Гиле (Нидерланды) – 25,98

2. Мелани Эник (Франция) – 26,03

3. Сара Юневик (Швеция) – 26,16

4. Арина Суркова (Россия) – 26,40

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Имоджен Кларк
Анна Элендт
logoКирилл Пригода
logoАдильбек Мусин
logoИлья Шиманович
logoсборная Нидерландов жен
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Мелани Эник
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Анастасия Горбенко
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Тесса Гиле
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logoсборная Швеции жен
Сара Юневик
logoОлег Костин
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