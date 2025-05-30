Колесников, Лифинцев, Чикунова и еще 27 пловцов войдут в состав сборной России на чемпионат мира

30 российских пловцов выступят на чемпионате мира в Сингапуре.

Как сообщает «Матч ТВ», на соревнования отправятся Климент Колесников , Мирон Лифинцев , Андрей Минаков, Михаил Антипов, Илья Бородин, Иван Гирев, Владислав Гринев, Александр Жигалов, Иван Кожакин, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Кирилл Пригода, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Максим Ступин и Егор Юрченко.

В женских заплывах поучаствуют Евгения Чикунова , Арина Суркова , Дарья Сурушкина, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Зарубенкова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Ксения Мишарина, Мария Осетрова и Милана Степанова.

Спортсмены выполнили условия отбора на апрельском чемпионате России в Казани.

ЧМ по водным видам спорта пройдет c 11 июля по 3 августа. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.