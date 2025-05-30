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Колесников, Лифинцев, Чикунова и еще 27 пловцов войдут в состав сборной России на чемпионат мира

30 российских пловцов выступят на чемпионате мира в Сингапуре.

Как сообщает «Матч ТВ», на соревнования отправятся Климент Колесников, Мирон Лифинцев, Андрей Минаков, Михаил Антипов, Илья Бородин, Иван Гирев, Владислав Гринев, Александр Жигалов, Иван Кожакин, Егор Корнев, Олег Костин, Василий Кукушкин, Кирилл Пригода, Дмитрий Савенко, Павел Самусенко, Данил Семьянинов, Максим Ступин и Егор Юрченко.

В женских заплывах поучаствуют Евгения Чикунова, Арина Суркова, Дарья Сурушкина, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова, Софья Дьякова, Дарья Зарубенкова, Дарья Клепикова, Александра Кузнецова, Ксения Мишарина, Мария Осетрова и Милана Степанова.

Спортсмены выполнили условия отбора на апрельском чемпионате России в Казани.

ЧМ по водным видам спорта пройдет c 11 июля по 3 августа. Россияне смогут выступить там в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
logoсборная России жен
logoКирилл Пригода
Данил Семьянинов
logoИлья Бородин
logoАндрей Минаков
Михаил Антипов
logoЕвгения Чикунова
logoМирон Лифинцев
logoЕгор Корнев
Василий Кукушкин
Павел Самусенко
Егор Юрченко
Александр Жигалов
logoВладислав Гринев
logoОлег Костин
Иван Гирев
Максим Ступин
Дмитрий Савенко
logoКлимент Колесников
Иван Кожакин
Дарья Сурушкина
Софья Дьякова
logoАрина Суркова
logoДарья Трофимова
Ксения Мишарина
Александра Кузнецова
Алина Гайфутдинова
logoДарья Клепикова
Дарья Зарубенкова
Мария Осетрова
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