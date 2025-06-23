Ковентри сравнила олимпийское движение с паутиной: «Оно сложное, красивое и сильное. Но остается таким, только если мы работаем вместе»

Кирсти Ковентри сравнила олимпийское движение с паутиной.

Сегодня Ковентри официально вступила в должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).

«Моя шестилетняя дочь однажды заметила паутину в саду. И обратила внимание на то, как она создана. Как она прочна и эластична, что позволяет ей справляться с плохой погодой и другими маленькими существами. И если одна маленькая часть этой паутины разрушается, то это автоматически ослабляет ее полностью.

Наше движение – каждый из вас, – как паутина. Оно сложное, красивое и сильное. Но оно остается таким, только если мы работаем вместе, остаемся едины. Каждый из вас играет важную роль в нашей очень важной экосистеме. Работать вместе на протяжении следующих нескольких лет и постоянно находить пути для его усиления позволят сохранить наше движение, вдохновлять следующие поколения и воплощать мечты», – сказала Ковентри.