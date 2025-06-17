Радмир Габдуллин: «На региональном уровне ведется работа по обустройству локаций, где болельщики будут смотреть финалы ЧМ»

В России могут организовать фан-зоны для просмотра ЧМ по водным видам спорта.

Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта России Радмир Габдуллин.

«Я знаю, что на региональном уровне сейчас ведется работа по обустройству локаций, где болельщики будут смотреть финалы.

В разных регионах по-разному — кто-то в кинотеатре хочет включить, кто-то выведет трансляцию на торговый центр, кто-то будет в спортбарах смотреть», – сказал Габдуллин.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.