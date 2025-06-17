Габдуллин о планах сборной России на ЧМ: «Прыгуны в воду подошли более минималистично. Но пловцы и синхронисты говорят только про золото»

Габдуллин заявил, что у сборной России грандиозные планы на ЧМ по водным видам.

— Какие планы на чемпионат мира в Сингапуре у сборной России?

— Планы грандиозные. Спортсмены и тренеры сборных команд настроены очень амбициозно. В первое время было замешательство, скажу вам прямо. Они понимали, что остается слишком мало времени и нужно уже сейчас быстрее забывать про то, что когда-то был перерыв, когда-то были недоговоренности, существовал какой-то холод. Все. Мы должны про это забыть, подойти к бассейну и показать все, что можем. Помня, что мы являемся представителями своей страны.

— Уровень наших команд позволяет рассчитывать на медали? Бессмысленно было бы ехать на чемпионат мира и об этом не думать.

— Прошедшие чемпионаты России показали, что мы в конкуренции. Сказать, сколько будет у нас медалей, наверное, сложно. Для меня сейчас сложно, потому что не хочу сглазить.

Я был буквально два дня назад на озере Круглом, общался с командой, все готовятся, все переживают. Важный старт и ответственность большая, но все они рассчитывают, конечно, на золото. Минимум — серебро. Причем это и по плаванию, и по синхронному плаванию, и прыжкам в воду.

Прыжки в воду подошли к этому более минималистично. Они сказали — рассчитываем на медали, а на какие — не сказали. Но пловцы и синхронисты говорят только про золото, и их в этом не переубедить.

— Федерация наверняка будет дополнительно поощрять тех, кто добьется результата?

— Конечно, мы будем премировать наших спортсменов. У нас большая программа, мы часто говорим об этом. Самая главная мотивация — это победить. Учитывая, что мы самая медалеемкая федерация — у нас 55 комплектов наград на международных соревнованиях, мы можем рассчитывать на то, что наша страна увидит новоиспеченных чемпионов мира уже в июле, — сказал генеральный секретарь Федерации водных видов спорта Радмир Габдуллин.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа.