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«Мы практиковали голодание, потому что даже за один лишний грамм можно было получить». Синхронистка Платонова о проблеме РПП в спорте

Синхронистка Олеся Платонова рассказала, как сталкивалась с проблемой РПП.

Платоновой 24 года, она победитель чемпионата Европы-2021 в микст-дуэтах.

– Твоя бывшая коллега Варвара Субботина как-то говорила: «Красоты нельзя стесняться: если есть что показать – надо это делать». Согласна с ней?

– Я согласна, что красоту нужно показывать, но, думаю, все-таки должны быть какие-то рамки. В спорте нужно показывать всю красоту – и внешнюю, и в хореографии, и тому подобное. Если говорить про обычную жизнь, лучше не быть вульгарным.

– Фото в купальниках или минимумом одежды для тебя – ок или табу?

– Я не скажу, что табу, но у меня есть свои рамки дозволенного.

– У спортсменок бывают загоны по поводу внешности. Сталкивалась ли ты с этим?

– Сталкивалась. Я думаю, большинство спортсменов с этим сталкивалось. У меня это было в пубертатный период. Там вообще неконтролируемый процесс набора веса, а ты должен выглядеть всегда хорошо. В юниорском возрасте день начинался с взвешивания. Это такой комплекс создавало. Мы практиковали голодание, потому что даже за один лишний грамм можно было получить.

Я столкнулась с расстройством пищевого поведения (РПП). В 2018 году по этой причине меня убрали из группы. Спустя год все стало хорошо, я самостоятельно справилась с трудностями. Организм привел себя в хорошее состояние. Сейчас у меня, слава богу, нет никаких проблем.

– Ты называешь себя бьюти-маньячкой. Откуда это пошло?

– Любовь к косметике началась лет 6 назад. У меня так много всего. Хочу быть бьюти-блогером. Активно веду тик-ток, иногда выкладываю что-то в телеграм-канал и другие соцсети. Мне очень импонирует вся эта тема с косметикой, с уходом. Иногда думаю о том, что в будущем хотела бы попробовать отучиться на визажиста, – рассказала Платонова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
Олеся Платонова
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
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