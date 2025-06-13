Майя Дорошко: «У всех сидит в головах, что Россия в синхронном плавании – это 25 лет побед. Стать первым человеком, который не принесет победу, – просто кошмарная перспектива»

Синхронистка Майя Дорошко призналась, что боится прервать серию побед России.

— В этом году вы выступали на этапе Кубка мира в Египте с технической программой, одержали там победу, но знаю, до какой степени за вас переживали тренеры. А самим было страшно?

— Перед соревнованиями — очень. В самом Египте у нас было не слишком много времени на тренировки, поэтому мы использовали любую возможность — в тренировочной ванне, в бассейне отеля. Было очень тяжело ждать соревнований.

Постоянно думаешь, что ты первый, кто поехал на международный старт. И соответственно, первый, кто может проиграть. Понятно, что у российских атлетов был большой перерыв, что поменялись и стали непредсказуемыми правила. Но у всех намертво сидит в головах, что Россия в синхронном плавании — это 25 лет непрерывных побед. И стать первым человеком, который не принесет победу, это просто кошмарная перспектива.

— После возвращения из Египта тренеры что-то поменяли в вашей с Таней технической программе?

— Проще сказать, что не поменяли. Прежними остались музыка и купальники. Ну и немножко хореографии. Сольную программу Таня делает совершенно новую. Произвольный дуэт мы в Египте не показывали, хотя постановка была, как мы считали, завершена, но сейчас это уже совсем другая программа под другую музыку.

Основная задача — освоить в дуэте более сложную поддержку. Ну и учесть замечания судей, которые оценили наше артистическое мастерство в Египте 12-м результатом, — сказала Дорошко.