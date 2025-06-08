Тренер российских синхронисток Татьяна Покровская получила нейтральный статус

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская получила нейтральный статус.

Об этом сообщает «Матч ТВ». Таким образом, специалист сможет поехать на соревнования под эгидой международной федерации (World Aquatics).

11 июля в Сингапуре стартует чемпионат мира по водным видам спорта с участием россиян.