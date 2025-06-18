Двукратная чемпионка мира Майя Гурбанбердиева получила нейтральный статус

Двукратная чемпионка мира по синхронному плаванию Майя Гурбанбердиева получила нейтральный статус.

Также допуск к международным турнирам получили синхронистки Анна Адрианова, Анастасия Бахтырева, Дарья Гелошвили, Екатерина Коссова, Александра Шмидт, Елизавета Смирнова, Агния Тулупова и пловцы Владислав Гринев, Михаил Антипов, Василий Кукушкин, Максим Ступин и Дарья Зарубенкова.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает россиян к турнирам под своей эгидой только в нейтральном статусе.