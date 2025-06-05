Покровская об искусственном интеллекте в судействе: «Я такое не поддерживаю. Отдаю предпочтение человеческому фактору»

Татьяна Покровская выступила против введения ИИ в судейство синхронного плавания.

«В нашей жизни сейчас искусственный интеллект присутствует все больше, рады мы этому или нет. Что будет дальше, предсказать сложно, но я отдаю предпочтение человеческому фактору.

Я такое не поддерживаю, и это не только мое мнение», – сказала главный тренер сборной России Покровская .