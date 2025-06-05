Татьяна Покровская: «Фигурное катание стало восстанавливаться после периода, когда были только прыжки, а между ними ничего интересного»

Татьяна Покровская высказалась о художественном развитии фигурного катания.

Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

– Вы переживаете за свой вид спорта в условиях новых правил?

– Мне очень жаль, что синхронное плавание стало другим видом спорта. Художественную гимнастику изменения правил так не затронули.

Фигурное катание, по моему мнению, только стало восстанавливаться после периода, когда были только прыжки, а между ними ничего интересного. Мы понесли большие потери, но постепенно идет возвращение в сторону художественной подачи. Уже больше ценится художественное впечатление. Так что вид спорта сделал зигзаг, и сделано это было без нас.

– Представьте, что соло есть в олимпийской программе и у вас заявлены двое: Ищенко и Ромашина. Как между ними выбрать? Фигуристки в таких условиях и живут.

– Я вообще считаю соло эксклюзивной историей. Одна солистка-звезда должна быть у сборной по синхронному плаванию. У нас пытались внедрить историю с двумя солистками в сборной, но все же бросаться в крайности не стоит.

– Вы бы смогли жить в центре такого, я бы сказала, токсичного внимания, в котором существует наше фигурное катание?

– Я всегда этого опасалась, побаивалась. Излишнее внимание вредит спортсмену. Вспомните историю с Кабаевой, под каким давлением она находилась и потеряла предмет, а вот на второй Олимпиаде все для нее прошло спокойнее и очень успешно. Реклама, говорят, двигатель прогресса. Но это про торговлю, я не думаю, что это полностью применимо к спорту, – сказала Покровская.