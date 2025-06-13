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Фесикова о завершении карьеры: «Для меня, проехавшей ЧМ и Олимпиады, сидеть на чемпионатах России было тяжело»

Пловчиха Анастасия Фесикова объяснила решение завершить карьеру.

Фесикова – чемпионка мира 2011 года, серебряный призер Олимпиады-2012. Она объявила об уходе из спорта в ноябре 2023-го.

– Когда сейчас смотрите соревнованиях других, нет ли сложного принятия, что вы больше не выступаете?

– В этом плане я спокойна. Понимаю, что если выступать, то соревноваться только за первые места, попадание в призы. Плавать просто так, чтобы ездить на чемпионат России, я бы не хотела. У меня все-таки сложилась такая карьера, в которой было очень мало проигрышей. Поэтому выступать ради самих выступлений не хочется.

Я с радостью смотрю на ребят. Они сейчас проживают свою жизнь, свою спортивную карьеру. Это здорово, это крутое время. Но чтобы вернуться и снова тренироваться самой – наверное, нет. Иногда, смотря на результаты, я понимаю, что могла бы соревноваться и занимать призовые места, но для этого нужно было бы делать много работы. Я уже к такому не готова. <...>

– Когда вы заканчивали карьеру, то среди прочего сказали, что на это решение и повлияла международная обстановка.

– Да, повлияла. Может, и можно было бы потренироваться, зная, что нужно будет куда-то отбираться. Тогда стали появляться молодые ребята на российской плавательной арене и заявлять о себе. Они не знали, что такое международные старты, как там все устроено. Они никуда не ездили. Для них это было привычно – чемпионат России, Кубок России.

Для меня, проехавшей чемпионаты мира и Олимпиады, сидеть на чемпионатах России было тяжело. Поэтому это тоже сыграло свою роль в плане мотивации. Тренироваться и тратить много сил только ради внутренних стартов мне не очень хотелось, как и выступать на них только ради выступлений.

Мне недостаточно того, чтобы просто в топ-8 попадать. Когда я один раз после рождения дочки приехала на чемпионат России и не попала в финал, став девятой, то поняла, что не хочу так, – сказала 35-летняя Фесикова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнастасия Фесикова (Зуева)
плавание
logoсборная России жен
чемпионат России
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