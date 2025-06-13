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«Запреты делают для того, чтобы в очередной раз убрать нас в отдельную категорию». Фесикова об условиях допуска россиян

Анастасия Фесикова считает, что пловцов пытаются «убрать» в отдельную категорию.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) оставила в силе запрет для россиян общаться со СМИ на чемпионате мира, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

– С одной стороны, это освобождает от лишних разговоров. Возможно, общение со СМИ отвлекает ребят. Но, думаю, какой-то роли в плане результата для них это не сыграет, только негативно с точки зрения популяризации любимого вида в нашей стране и узнаваемости наших звезд. Если они выиграют и захотят поделиться эмоциями, то по приезде домой смогут дать интервью нашим СМИ. А остальные пусть кусают локти. Сами виноваты.

– Как вообще относитесь к этому запрету?

– Вообще не вижу в нем смысла, как и во многих других. Например, в таких, как отсутствие флага. Все равно все знают, что мы из России. Флаг на шапочке ничего бы не изменил. Такие запреты делают для того, чтобы в очередной раз нас, наверное, не принизить, а убрать в отдельную категорию.

Я считаю, что это ерунда, как и общение со СМИ. Сомневаюсь, что наши ребята что-то такое сказали бы. Ведь нас учили всегда уважать соперников и представителей других стран и культур. Понятно, что все подстраховываются и хотят оградить больше себя. Главное, чтобы ребята нейтрально к этому относились. Думаю, что так и будет, и на них это никак не повлияет, – сказала серебряный призер Олимпиады-2012 в плавании Фесикова.

Россияне допускаются до турниров под эгидой World Aquatics индивидуально в нейтральном статусе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАнастасия Фесикова (Зуева)
logoсборная России жен
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
плавание
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