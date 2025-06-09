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Климент Колесников: «Если дорогу на ЧМ закроют, я не расстроюсь. Мотивация для меня – установление рекордов, буду дальше работать над этим»

Климент Колесников заявил, что его цель в спорте – устанавливать рекорды.

В этом году российский пловец в нейтральном статусе принял участие в соревнованиях серии «Маре Нострум». Колесников впервые с 2022 года выступил на турнире под эгидой World Aquaics. 

– Вдохнула ли в тебя поездка на «Маре Нострум» новый прилив мотивации?

– Мотивация и так была. Она остается неизменной. А вот освежиться, вспомнить о соревнованиях за границей, как они организовываются, – это да. Мне понравилось. Уезжал под приятным впечатлением.

– А что было мотивацией эти три года?

– Установление рекордов. Хотел добиться максимума от себя и своего тела, реализоваться как спортсмен в том, к чему я стремлюсь. Еще раз повторюсь, что это установление рекордов.

– Что чувствуешь, когда бьешь мировые рекорды, оставаясь при этом без больших медалей?

– Ничего от этого не меняется. Я не стремился к медалям, а стремился к рекордам. Это ощущение, что могу сделать, которое потом реализовывается, очень сильно подбадривает и вызывает бурные эмоции.

– Во время последнего чемпионата России ты удивился, что плавание стало популярнее. За счет чего, на твой взгляд, это произошло?

– Больше сил было потрачено на освещение соревнований и привлечение людей к просмотру.

– Как думаешь, будет ли бум после чемпионата мира в Сингапуре?

– Смотря как мы выступим. Надеюсь, что хорошо. Если хорошо, то, наверное, да. А если даже плохо, то тоже будут обсуждения.

– Нет ли опасений, что в последний момент твою дорогу в Сингапур закроют?

– Я не думаю, что так произойдет, но если оно и будет, то я не расстроюсь. Буду так же работать над установлением рекордов, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Колесников.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
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