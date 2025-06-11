Михайлов о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса: «Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти»

Борис Михайлов высказался о включении Суперсерии-1972 в учебник 11-го класса.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский сообщил, что Суперсерия была использована составителями нового учебника по всеобщей истории 11-го класса для образца сотрудничества разных систем и государств, которые являются мировыми конкурентами.

На обложке учебника, который будет готовиться осенью, изображен в том числе кадр одного из матчей Суперсерии.

«Суперсерия 1972 года – это действительно необычное событие, его до сих помнят. Наверное, эти встречи между сборными СССР и Канады оставили такой след, что составители этого учебника сочли возможным внести это событие наравне с остальными историческими событиями нашей страны.

Возможно, справедливо называть это событие образцом соперничества. Тогда были хорошие взаимоотношения, бескомпромиссная, честная игра. Эта встреча достойна такой памяти», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .