Макинтош установила мировой рекорд на дистанции 400 м вольным стилем

Канадка Саммер Макинтош побила рекорд мира на дистанции 400 м кролем.

Макинтош установила рекорд на отборочных соревнованиях сборной Канады в Виктории. Она проплыла дистанцию за 3.54,18, тем самым превзойдя предыдущий рекорд австралийской пловчихи Ариарне Титмус (он был установлен на ЧМ-2023 в Фукуоке – 3.55,38).

18-летняя Макинтош – трехкратная олимпийская чемпионка Парижа-2024, на ее счету также серебро Игр, четыре золота чемпионатов мира и четыре победы на чемпионатах мира на короткой воде.

Макинтош принадлежит мировой рекорд в комплексном плавании на дистанции 400 м (4.24,38).