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Саммер Макинтош побила мировой рекорд в плавании на 200 метров комплексом

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексом.

На отборочных соревнованиях в Канаде 18-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 5,7 секунды. Прежний рекорд принадлежал венгерке Катинке Хоссу (2.06,12) и был установлен на чемпионате мира в Казани в 2015 году.

Макинтош – трехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира. Ранее она побила еще два мировых рекорда в плавании – на 400 метров комплексом и вольным стилем.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: NBC
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