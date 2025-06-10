Саммер Макинтош побила мировой рекорд в плавании на 200 метров комплексом

Канадская пловчиха Саммер Макинтош установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексом.

На отборочных соревнованиях в Канаде 18-летняя спортсменка показала результат 2 минуты 5,7 секунды. Прежний рекорд принадлежал венгерке Катинке Хоссу (2.06,12) и был установлен на чемпионате мира в Казани в 2015 году.

Макинтош – трехкратная олимпийская чемпионка и четырехкратная чемпионка мира. Ранее она побила еще два мировых рекорда в плавании – на 400 метров комплексом и вольным стилем.